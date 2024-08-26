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В Шумилинском районе автомобиль сбил подростка на электровелосипеде

В аварии в Шумилинском районе пострадал ребенок.

По предварительной информации, в районе деревни Хороково водитель Skoda Octavia с прицепом, сбил 16-летнюю девочку на электровелосипеде. В результате ДТП ребенок с травмами была госпитализирована.

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