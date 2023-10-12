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В СК рассказали подробности смертельного наезда на пешехода в Островецком районе
Пьяный рецидивист насмерть сбил пешехода в Островецком районе. Подробности расследования уголовного дела рассказали в Следственном комитете.
Жуткое ДТП произошло в деревне Изабелино 9 октября. На обочине дороги стояли двое мужчин: житель Сморгони, который приехал продать скутер, и его потенциальный клиент. В этот момент на них наехал автомобиль Nissan, за рулем которого находился 35-летний житель Островца. Покупатель успел отскочить, а второй мужчина погиб на месте.
Изучение личности фигуранта показало, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, официально не работает. Кроме того, установлено, что 35-летний подозреваемый не имел прав управления транспортным средством, а степень его опьянения составила 3,3 промилле. Автомобиль он взял у знакомого, с которым распивал спиртное в течение дня. Островецким районным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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