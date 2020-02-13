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В СК завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб человек
Сбил велосипедиста и скрылся с места преступления. В СК завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб человек. По данным следствия, 9 ноября 25-летний мужчина приехал домой в деревню Тесновая Столбцовского района, где допоздна выпивал со своими знакомыми. Рано утром мужчина сел за руль своего БМВ, чтоб отвезти в соседнюю деревню товарища. В соседнем населенном пункте водитель сбил велосипедиста. 57-летний мужчина ехал на работу по краю проезжей части. От полученных травм он скончался на месте происшествия. При этом водитель БМВ скрылся. Однако родственник, которому шофер рассказал обо всем, привез виновника обратно на место аварии. Проведенное освидетельствование показало, что он был пьян - 1,4 промилле. По предварительной информации, мужчина превысил скорость в населенном пункте на 30 км. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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