В СК завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте психоактивных веществ

Так, в январе в Борисовском районе правоохранители задержали 38-летнего минчанина. В его авто нашли более килограмма особо опасного психотропа - метадона. Из показаний мужчины было установлено, что по просьбе знакомого, 34-летнего минчанина, он несколько раз ездил в Россию за наркотиками. По полученным координатам перевозчик забирал из тайников свертки, которые передавал дилеру. В ходе осмотра мобильного телефона следователи обнаружили переписку с наркомаркетом. Также имелись многочисленные заметки с координатами закладок с наркотиками, фотографии участков местности. В этих тайниках оперативники нашли еще более килограмма метадона.