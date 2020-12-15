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В СК завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества
Обещали уникальные респираторы, на деле продавали обычные маски. В СК завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества. Как сообщалось ранее, в марте этого года в интернете от имени одного ИП поместили объявление о продаже средств индивидуальной защиты с уникальным классом защиты по цене 15 рублей. При этом реализовывались они только оптом - от 10 до 100 штук. Доставляли товар почтовые курьеры, а оплата производилась наложенным платежом. Таким образом, у покупателей не было возможности проверить товар. В итоге люди из разных городов оформляли заказ, а получали обычные хлопковые повязки. Следователи установили, что регистрация ИП было оформлено на 35-летнюю женщину. Фактически же все дела вел ее 40-летний супруг. Мужчина задержан. Выяснилось, что маски обвиняемый приобрел на одной из белорусских фабрик, при этом стоимость одной составляет 3 рубля. Т.е. суммой более чем в 30 тысяч рублей мужчина завладел обманом. Всего потерпевшими по уголовному делу признано более 130 граждан. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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