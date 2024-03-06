В Славгородском районе нетрезвый мужчина убил молотком сожителя своей матери

Семейная трагедия на фоне алкоголя произошла в Славгородском районе. Разобраться в обстоятельствах гибели 37-летнего местного жителя - помогли эксперты. По данным ведомства, мужчину без признаков жизни во дворе дома, где сейчас никто не живет, нашел односельчанин 3 января текущего года. На теле погибшего не было верхней одежды - это наталкивало мысль, что он насмерть замерз. Но после проведения вскрытия судмедэксперты выдвинут другую - криминальную - версию произошедшего. Под подозрение попал 28-летний ранее судимый житель района - это сын бывшей сожительницы убитого.

На теле умершего обнаружены открытая непроникающая черепно-мозговая травма. Согласно выводам эксперта, черепно-мозговая травма, ставшая причиной смерти, образовалась прижизненно от не менее 7 травматических воздействий тупым твердым предметом. В ходе расследования стало известно, что орудием преступления стал молоток. На рукояти молотка эксперты нашли смешения биологического материала, происходящего от потерпевшего и 28-летнего фигуранта уголовного дела.

На теле умершего обнаружены открытая непроникающая черепно-мозговая травма. Согласно выводам эксперта, черепно-мозговая травма, ставшая причиной смерти, образовалась прижизненно от не менее 7 травматических воздействий тупым твердым предметом. В ходе расследования стало известно, что орудием преступления стал молоток. На рукояти молотка эксперты нашли смешения биологического материала, происходящего от потерпевшего и 28-летнего фигуранта уголовного дела.

Как выяснилось, в первый день нового года фигурант, возвращаясь домой к матери из клуба, обнаружил в квартире ее экс-возлюбленного с бутылкой горячительного вопреки всем запретам. 45-летняя женщина злоупотребляла спиртным, это вылилось в проблемы со здоровьем. То, что сожитель продолжал ее спаивать, сыну, мягко говоря, не нравилось. После очередных попыток выгнать незваного гостя, обвиняемый, сам будучи под градусом, избил старшего мужчину молотком по голове. Тот остался жив. На следующий день он даже сам покинет ту квартиру, но, дойдя до родительского дома, во дворе скончается.