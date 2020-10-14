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В Следственном комитете рассказали подробности по уголовному дело о двойном убийстве в Осиповичах

двух подозреваемых рассказывает, как с подельником ворвались в частный дом. Это история развернулась в Осиповичах в июле 2019. Уже сегодня известные Сергей Вищеня и Владимир Лынюк, ранее многократно судимые, проникли в дом, где спал хозяин и его племянник. Своих жертв нападавшие избивали, а затем расстреляли из охотничьего обреза.

Налетчики забрали имущество погибших - мобильный телефон, строительные инструменты и рюкзак. Цена жизни двух людей составила 600 рублей. После подельники уехали в Минскую область и закопали обрез в одну из могил на кладбище у деревни Новоселки Стародорожского района.

Уже позже оперативникам удалось установить подозреваемых Вищеню и Лынюка, уроженцев Осиповичей и Любани. С учетом их послужного списка задерживали их при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз». Как выяснили следователи, для дуэта нападение стало, по сути, тренировкой. После очередного освобождения мужчины решили играть по-крупному - разбоем на коммерческие организации. Для проверки своих способностей они и вломились в частный дом. При этом у нападавших какой-либо план действий отсутствовал, а дом был выбран случайный.

Во время следствия также стало известно, что Вищеня изготовил обрез из охотничьего ружья, которое он купил у жителя Любани. Продавцу оружия, который также неоднократно совершал вместе с фигурантами кражи, суд назначил ограничение свободы на 4 года. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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