В Слониме антикризисный управляющий неплохо нажился на предприятиях-банкротах

Старт был не очень скромный - новый руководитель за счет банкротов полностью отремонтировал авто своего отца. Следующей в сервис он отдал машину, ранее принадлежавшую одной из организаций, а после транспорт продали на торгах. И какая неожиданность - этот автомобиль чудесным образом появился в пользовании управляющего. Нужно ему было привести в порядок и свою дачу на колесах, поэтому стройматериалы иногда оплачивались с расчетного счета предприятия-банкрота. Не стеснялся руководитель ходить и в магазин за счет несостоятельных фирм - например, купил бензопилу, комнатный терморегулятор, насосы, а через пару дней все это списал и забрал к себе домой. У организаций осталось много металлолома и макулатуры - все это он сдал, а денежки тоже положил в свой кошелек.