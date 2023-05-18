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В Слониме антикризисный управляющий неплохо нажился на предприятиях-банкротах
Задачи - разобраться с кредиторами, реализовать имущество, сдать дела в архив и ликвидировать несколько слонимских предприятий. Но ориентиры поменялись, и антикризисный управляющий неплохо нажился на банкротах. Себе в карман наличными, а также всякими иными благами он смог положить свыше 20 тысяч рублей.
Старт был не очень скромный - новый руководитель за счет банкротов полностью отремонтировал авто своего отца. Следующей в сервис он отдал машину, ранее принадлежавшую одной из организаций, а после транспорт продали на торгах. И какая неожиданность - этот автомобиль чудесным образом появился в пользовании управляющего. Нужно ему было привести в порядок и свою дачу на колесах, поэтому стройматериалы иногда оплачивались с расчетного счета предприятия-банкрота. Не стеснялся руководитель ходить и в магазин за счет несостоятельных фирм - например, купил бензопилу, комнатный терморегулятор, насосы, а через пару дней все это списал и забрал к себе домой. У организаций осталось много металлолома и макулатуры - все это он сдал, а денежки тоже положил в свой кошелек.
Занимаясь реализацией помещений банкротов, антикризисный менеджер нашел станки, которые продал мимо кассы, а двигатель от ЗИЛа ушел на запчасти по такой же схеме.
Полученные деньги за вычетом налогов и комиссии подруга возвращала ему, а иногда по просьбе обменивала их на валюту. К слову, теперь эта женщина фигурантка уголовного дела по факту хищения.
Антикризисный управляющий проходит по статьям "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", а также "превышение власти или служебных полномочий". Для возмещения причиненного ущерба на имущество руководителя наложен арест.
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