В Слониме два товарища после застолья угнали машину

Вместе выпили, вместе пошли на поиски приключений, вместе попали в руки милиции. В Слониме два товарища устроили застолье. Ближе к ночи друзья, похоже, заскучали и придумали для себя новое развлечение: решили угнать машину. Свое внимание компаньоны обратили на автомобиль марки ВАЗ. Жуликам повезло: авто было незаперто, да еще и ключ в замке. Вот только на этом моменте удача товарищей покинула. Из-за принятого горячительного и отсутствия навыков вождения парни попали в ДТП - не смогли проехать мимо столба. По статье "Угон" возбуждено уголовное дело.