В Слонимском районе мужчина из охотничьего ружья застрелил своего соседа

В Слонимском районе мужчина из охотничьего ружья застрелил своего соседа
Инцидент произошел 20 мая. Рано утром правоохранителям поступило сообщение о смерти 41-летнего жителя деревни Чемеры. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер.
По данным следствия, вечером 19 мая местный житель пришел домой к своему знакомому. В ходе возникшего между ними словесного конфликта 66-летний хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в голову гостю, который от полученной травмы скончался на месте. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 "Убийство" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего