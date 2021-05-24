В Слонимском районе мужчина из охотничьего ружья застрелил своего соседа

По данным следствия, вечером 19 мая местный житель пришел домой к своему знакомому. В ходе возникшего между ними словесного конфликта 66-летний хозяин дома взял охотничье ружье и выстрелил в голову гостю, который от полученной травмы скончался на месте. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 "Убийство" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Мария Трушинская, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области