В Слонимском районе СК завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины

В Слонимском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. По данным СК, во время застолья обвиняемый нанес своему знакомому более 30 ударов ножом и молотком. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перетащил тело погибшего за дом и закопал на огороде. Позже о произошедшем мужчина сообщил в милицию. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.