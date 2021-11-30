3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
В Слонимском районе СК завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины
В Слонимском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. По данным СК, во время застолья обвиняемый нанес своему знакомому более 30 ударов ножом и молотком. От полученных травм 40-летний мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перетащил тело погибшего за дом и закопал на огороде. Позже о произошедшем мужчина сообщил в милицию. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все