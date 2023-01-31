В Слуцке пьяный мужчина достал оружие и направил его в сторону детей - возбуждено уголовное дело

Достал оружие и направил его в сторону детей. Пугающий поступок жителя Слуцка объяснениям не поддается, зато попал под статью "Хулиганство".Уголовное дело уже возбуждено. В биографии 44-летнего мужчины оно не первое.

В очередной раз фигурант "отличился" в декабре минувшего года. В милицию обратилась мама 9-летней девочки, которая вместе с друзьями едва не пострадала от действий пьяного человека из соседнего дома. Тот, под угрозой пистолета, поставил игравших на площадке троих ребят к забору и стал, как уточняет один из телеграм-каналов, "учить жизни". Недолго. Но этого хватило, чтобы мужчину позже вычислили по камерам и задержали. Хотя пневматика оказались неисправной, и это подтвердила экспертиза, но страх за детей оказался вовсе нешуточным.