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В Слуцке водитель сбил пешехода, пытаясь избежать столкновения с другим авто

В Слуцке водитель легковушки уходил от столкновения и сбил пешехода. Авария произошла накануне днем на улице Ленина. По информации ГАИ, водитель автомобиля "Форд", пытаясь избежать столкновения с другим авто, выехал на встречную полосу и сбил на человека. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

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