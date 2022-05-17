В Слуцке водитель сбил пешехода, пытаясь избежать столкновения с другим авто

В Слуцке водитель легковушки уходил от столкновения и сбил пешехода. Авария произошла накануне днем на улице Ленина. По информации ГАИ, водитель автомобиля "Форд", пытаясь избежать столкновения с другим авто, выехал на встречную полосу и сбил на человека. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.