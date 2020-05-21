В Слуцке задержали 39-ти летнего мужчину, который хранил дома 200 граммов марихуаны

Есть подозрение, что продавал наркотики - оперативники Слуцка задержали 39-ти летнего местного жителя, мужчина хранил у себя дома 200 граммов марихуаны. Это обнаружили во время обыска по месту жительства. Высушенный канабис мужчина держал в трехлитровой банке. Изъятое вещество было направлено на экспертизу. Согласно заключению специалиста - в растительной траве находилось особо опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях. За незаконный оборот наркотиков следователями возбуждено уголовное дело.