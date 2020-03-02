В Слуцке заслушали последние слова подозреваемых по делу в убийствах пенсионеров

Попросили прощения у родственников и снисхождения у суда. В Слуцке сегодня заслушали последние слова подозреваемых по делу в убийствах пенсионеров. Напомним, страшные события развернулись в январе 2019 года в Копыльском и Слуцком районах. По версии следствия, трое обвиняемых проникали в дома пожилых людей. Целью нападений были деньги - своих жертв фигуранты избивали и душили. А чтобы замести следы, поджигали дома. Мужчинам вменяют два убийства.



Скажу, что попались обвиняемые, после неудачного нападения - пенсионерка смогла вырваться из рук грабителей. Для одного из участников событий прокурор заправил расстрел, еще для двоих фигурантов большие сроки. Подробности у Александра Камовича.



Светлана и Галина из деревни Ульяновка вспоминают своего односельчанина со слезами на глазах. 94-летний дедушка пережил войну, но не пережил нападения соседей. По информации следствия, в январе 2019 двое мужчин вошли в дом к пенсионеру и стали требовать деньги. При этом мужчину избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом.

Мистика мистикой, но соседи буквально провели свое расследование. Никто не верил, что пожар был случайным - на это натолкнули и сами подозреваемые.

Из материалов дела известно, что на руках подозреваемых кровь не одного пенсионера. Неделей ранее событий в Ульяновке один из фигурантов с другим подельником проник в дом 79-летнего пенсионера в деревне Суховчицы Копыльского района. Сценарий тот же - избивали, душили, а, когда нашли деньги, сожгли живьем. И лишь после третьей попытки подозреваемых удалось вычислить - они хотели ограбить бабушку, но той удалось каким-то образом вырваться и вызвать милицию.

На скамье подсудимых трое. Проживали они в Ульяновке. Объединял мужчин образ жизни - никто из них не работал, перебивались заработками в деревне. Постоянным спутником был алкоголь. Кроме того, сестры главного подозреваемого проживали с его подельниками. Во время последнего слова мужчины были немногословны - просили прощения и учесть чистосердечное признание.

280 рублей - эта цена жизни двух людей - именно столько удалось награбить фигурантам уголовного дела. Также добавим, что на преступления мужчины выходили пьяными, впрочем, с таким образом жизни другого сложно было бы ожидать.

В суде Слуцкого района по этому делу объявили перерыв до 5 марта. Вероятнее всего, уже в этот четверг вынесут вердикт. С учетом всех обстоятельств подозреваемым грозит вплоть до исключительной меры наказания.



