ЧПЗона X

В Слуцком районе механизатор сдал в металлолом настил с крыши односельчанки

У пенсионерки в Слуцком районе пропал металлический настил. Местный механизатор решил помочь односельчанке с уборкой на участке, разобрал крышу погреба и сдал ее в металлолом. Такой работы женщина никак не ожидала, тем более не просила навести порядок.

Милиционеры быстро вычислили тайного помощника. За кражу возбуждено уголовное дело.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все