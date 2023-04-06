В Слуцком районе пасынок вспомнил детские обиды и пришел отомстить отчиму

Решил проучить за плохое отношение к матери. В Слуцком районе пасынок до смерти забил своего отчима. 51-летний мужчина вспомнил детские обиды и пришел к 67-летнему пенсионеру отомстить. Вместе со своим знакомым подозреваемый избил мужчину. Когда пострадавший упал, сын добил его ножкой от стола. От полученных травм пострадавший скончался. Соседи обнаружили мужчину мертвым и вызвали милицию. Пасынка задержали сразу, его сообщника - немного позже в России, куда он успел сбежать.