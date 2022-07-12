Маленькие, незаметные, но очень голодные. В Солигорске две маленькие девочки обчистили магазин почти на две сотни рублей. Как рассказали в милиции, продавцы смогли раскрыть таинственное исчезновение товара только после просмотра записей камер видеонаблюдения. Они просто не видели, как дети 5 и 6 лет тайком выносили продукты. Проказницами оказались воспитанницы детского сада, проводившие время на площадке недалеко от магазина. Дети угощались газировкой, мороженым, шоколадными яйцами и батончиками. И для малышек это была просто игра. Семьи, по данным правоохранителей, приличные. Правда, ущерб будут возмещать родители - по уточненным данным, он составил 188 рублей.