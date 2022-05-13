В Солигорске история случайного знакомства закончилась кражей

Угостил нового знакомого и проснулся без телефона. Очередная история случайного знакомства закончилась кражей. Так, в Солигорске местный житель решил отдохнуть с незнакомцем, а сам, опьянев, уснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что неблагодарный собутыльник ретировался, забрав с собой его мобильный и портативную батарею. Когда мужчина обратился в милицию, быстро выяснилось, что кроме имени и неточного описания внешности он ничего не знает о собутыльнике. Впрочем, уже скоро оперативники установили, что украл телефон 42-летний электромонтер одного из предприятий, а гаджет сдал в ломбард. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.