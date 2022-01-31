3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
В Солигорске изобличили "обувного" вора - мужчина украл 9 пар обуви у соседей
Утром 16 января жителей одной из солигорских пятиэтажек ждал неприятный сюрприз - из межквартирного коридора пропало 9 пар обуви, принадлежащей троим жителям соседствующих квартир. О произошедшем горожане сообщили в милицию.
Солигорским сыщикам удалось изобличить "обувного вора" - им оказался 20-летний неработающий местный житель этого же дома: ночью он проник в межквартирный коридор, воспользовавшись тем, что помещение было не заперто. Замок двери межквартирного коридора неисправен. Общая стоимость похищенной обуви превысила 700 рублей - похищенное изъято и вернется законным владельцам.
Действия подозреваемого квалифицированы как кража, 26 января возбуждено уголовное дело по первой части статьи 205 Уголовного Кодекса, фигурант ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В милиции напоминают: оставленное без присмотра имущество зачастую становится легкой добычей недобросовестных сограждан.