В Солигорске изобличили "обувного" вора - мужчина украл 9 пар обуви у соседей

Утром 16 января жителей одной из солигорских пятиэтажек ждал неприятный сюрприз - из межквартирного коридора пропало 9 пар обуви, принадлежащей троим жителям соседствующих квартир. О произошедшем горожане сообщили в милицию.

Солигорским сыщикам удалось изобличить "обувного вора" - им оказался 20-летний неработающий местный житель этого же дома: ночью он проник в межквартирный коридор, воспользовавшись тем, что помещение было не заперто. Замок двери межквартирного коридора неисправен. Общая стоимость похищенной обуви превысила 700 рублей - похищенное изъято и вернется законным владельцам.