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В Солигорске местный житель беспричинно избивал прохожих

В Солигорске патрульные задержали хулигана, который беспричинно избивал прохожих. Одной из потерпевших пришлось убегать и искать защиты в близлежащем магазине. В течение нескольких минут на помощь подоспели патрульные. Обследовав дворы, они задержали дебошира. Им оказался 46-летний местный житель.

Дозадержания он успел ударить двух женщин, одну из потерпевших на глазах ее малолетних детей.

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