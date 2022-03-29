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В Солигорске местный житель беспричинно избивал прохожих
В Солигорске патрульные задержали хулигана, который беспричинно избивал прохожих. Одной из потерпевших пришлось убегать и искать защиты в близлежащем магазине. В течение нескольких минут на помощь подоспели патрульные. Обследовав дворы, они задержали дебошира. Им оказался 46-летний местный житель.
Дозадержания он успел ударить двух женщин, одну из потерпевших на глазах ее малолетних детей.
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