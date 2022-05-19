В Солигорске мужчина украл дорогостоящие детали и вывел из строя сельхозтехнику

Вернули в строй дорогостоящую технику. На помощь аграриям пришли правоохранители. Сыщики в Солигорске оперативно вышли на вандала, который вывел из строя сельхозтехнику. Как выяснилось, к делу причастен 24-летний разнорабочий другого предприятия. В поисках легких денег для покупки алкоголя он забрал дорогостоящие детали, ущерб составил порядка 6 тысяч рублей. Все это имущество сельчанин планировал продать в качестве лома металлов, говорят в милиции. Но злоумышленник не успел - в дело вмешались оперативники. Детали вернули.