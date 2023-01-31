В Солигорске обнаружили мини-мастерскую по изготовлению поддельных проездных билетов

Умелец из Солигорска попался на подделке проездных билетов. Мужчина настолько увлекся незаконным "творчеством", что поставил это дело на поток.

Как рассказали в милиции, впервые что-то неладное заподозрили прошлой осенью кондукторы - они заметили сразу несколько липовых квитков.