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В Солигорске обнаружили мини-мастерскую по изготовлению поддельных проездных билетов
Умелец из Солигорска попался на подделке проездных билетов. Мужчина настолько увлекся незаконным "творчеством", что поставил это дело на поток.
Как рассказали в милиции, впервые что-то неладное заподозрили прошлой осенью кондукторы - они заметили сразу несколько липовых квитков.
Узнав об этом, правоохранители быстро вычислили "изготовителя" и тут же наведались в его мини-мастерскую. Нелегальное производство оказалось незамысловатым: принтер и цветные гелевые ручки. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
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