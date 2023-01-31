ЧПЗона X

В Солигорске обнаружили мини-мастерскую по изготовлению поддельных проездных билетов

Умелец из Солигорска попался на подделке проездных билетов. Мужчина настолько увлекся незаконным "творчеством", что поставил это дело на поток.

Как рассказали в милиции, впервые что-то неладное заподозрили прошлой осенью кондукторы - они заметили сразу несколько липовых квитков.

Узнав об этом, правоохранители быстро вычислили "изготовителя" и тут же наведались в его мини-мастерскую. Нелегальное производство оказалось незамысловатым: принтер и цветные гелевые ручки. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все