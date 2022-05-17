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В Солигорске подросток украл мобильный телефон
Совершенно невероятная история в Солигорском районе. Невероятная по своей абсурдности. Во время прогулки на улице школьник нашел чужой смартфон, сразу нашел хозяина и вернул гаджет. Все было бы хорошо, но вскоре подросток передумал и решил оставить мобильник себе. Ребенок вернулся, незаметно зашел в дом и, воспользовавшись тем, что мужчина спит, забрал устройство и так же незаметно удалился. Второй раз смартфон искали уже сыщики из уголовного розыска и, разумеется, быстро нашли, его снова вернут владельцу.
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