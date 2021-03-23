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В Солигорске стражи порядка задержали так называемых домушников

Двоих жителей Молодечно подозревают в совершении краж из частных домов. Накануне злоумышленники пробрались в частный дом в деревне Кулаки под Солигорском. Из постройки унесли золото и деньги, но уйти не смогли. Фигурантов задержали правоохранители.

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