Праздник за чужой счет. В Солигорске у местного рыбака пропала коллекция удочек, которую он хранил у тещи - ее дом был намного ближе к водоему. В один день снасти пропали, однако следов взлома жилья не было. Тогда мужчина обратился в милицию. Сыщики выяснили, что руку к пропаже приложил один из родственников тещи. Оказалось, что накануне своего 57-го дня рождения он распродал инвентарь рыбака и купил спиртное. Правоохранителям удалось найти все 5 удочек, несмотря на то, что некоторые из них успели сменить несколько "новых хозяев", снасти будут возвращены законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.