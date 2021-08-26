В Солигорске у наркосбытчика при обыске обнаружили не только наркотиики

10 лет лишения свободы за продажу наркотиков и хранение арсенала. Вынесен приговор наркосбытчику и его клиенту. В апреле оперативники задержали 33-летнего жителя Солигорска, который перевозил в своем внедорожнике марихуану. Вскоре правоохранители установили и сбытчика - 50-летнего жителя Солигорского района. При обыске у мужчины, кроме наркотиков, обнаружили коллекцию оружия: пневматическую винтовку, пистолет-пулемет, патроны, бездымный порох, а также винтовку Мосина образца 1944 года с оптическим прицелом и 200 различных боеприпасов к ней. Экспертиза показала, что патроны пригодны к стрельбе.