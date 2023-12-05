В Солигорском районе мужчина дважды похитил один и тот же велосипед

Довел начатое до конца и вновь украл тот же велосипед. Раскрыв кражу из летней кухни пожилой жительницы Солигорского района, оперативники не только установили преступника и изъяли похищенное, но и обнаружили любопытное совпадение.

Оказалось, что похищенный у пенсионерки велосипед три года назад уже пытался украсть тот же односельчанин. В этом году он повторил попытку. А вместе с велосипедом прихватил и пару утепленных курток.