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В Солигорском районе мужчина дважды похитил один и тот же велосипед

Довел начатое до конца и вновь украл тот же велосипед. Раскрыв кражу из летней кухни пожилой жительницы Солигорского района, оперативники не только установили преступника и изъяли похищенное, но и обнаружили любопытное совпадение.

Оказалось, что похищенный у пенсионерки велосипед три года назад уже пытался украсть тот же односельчанин. В этом году он повторил попытку. А вместе с велосипедом прихватил и пару утепленных курток.

Ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления, и, видимо, на следующее дело сможет пойти нескоро - ему грозит до 4 лет тюрьмы.

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