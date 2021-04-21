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В Солигорском районе правоохранители выявили бутлегера
В Солигорском районе правоохранители выявили бутлегера - мужчина хранил на своем участке алкоголь без акциз. На владельца склада вышли в одной из деревень района. На приусадебном участке оперативники нашли более 5 наименований алкогольных напитков иностранного производства, не маркированных акцизными марками Беларуси, а также спиртосодержащую жидкость в канистрах и бутылках общим объемом свыше 200 литров. Начат административный процесс. Как выяснили правоохранители, мужчина занимался продажей контрафакта. А о торговле стало известно из публикации в социальных сетях. Спиртное можно было приобрести по цене в два раза дешевле, чем в магазине, не покидая населенный пункт в любое время дня и ночи.
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