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В Солигорском районе сторож-бесправник заскучал на дежурстве и угнал 10-тонный погрузчик

В Солигорском районе сторож-бесправник заскучал на дежурстве и угнал 10-тонный погрузчик, который и должен был охранять. Мужчина не только прокатился по территории около стройки, но и влетел в опору ЛЭП, а после скрылся. Состояние опьянения на момент задержания он объяснил тем, что "напился с горя" после ДТП.

У гонщика 4 административные статьи, крупный штраф и лишение прав на 5 лет. За совершение угона возбуждено уголовное дело. Ремонт столба тоже за его счет.

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