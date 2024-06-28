В Солигорском районе сторож-бесправник заскучал на дежурстве и угнал 10-тонный погрузчик, который и должен был охранять. Мужчина не только прокатился по территории около стройки, но и влетел в опору ЛЭП, а после скрылся. Состояние опьянения на момент задержания он объяснил тем, что "напился с горя" после ДТП.