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В спортивном магазине Минска украли куртку
Использовал специальную глушилку для противокражных рамок. Момент похищения куртки в одном из спортивных магазинов Минска попал на камеры наблюдения. Героя ролика задержали, уголовное дело возбудили. Правда, куртка быстро ушла другому покупателю за символическую плату. 34-летнего минчанина сыщики милиции Минского района нашли дома. Известно, что ранее он судим за кражи. Свою версию случившегося он уже рассказывает следователям. А пока по первоначальным данным с камер наблюдения видно, что мужчина долго изучал ассортимент, приносил в примерочную разные куртки и джемперы, то и дело, оглядываясь по сторонам. Из выбранного товара, судя по всему, подошла куртка стоимостью 516 рублей. Он надел ее под свою одежду, а чтобы остаться незамеченным, использовал специальную глушилку.
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