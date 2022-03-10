В Столбцах задержали местного жителя, укравшего алкоголь

В Столбцах наряд Департамента охраны задержал жителя района, который украл алкоголь. Инцидент произошел еще в середине февраля около полуночи и попал на камеру наблюдения. Так, в одном из торговых объектов города сработала тревожная сигнализация. Помощь понадобилась охраннику магазина. Он заметил, что покупатель взял со стеллажа две бутылки крепкого алкоголя, одну из которых попытался спрятать под верхнюю одежду, после чего спокойно покинул магазин. Воришку уже в скором времени удалось задержать. Им оказался 31-летний неработающий житель Столбцовского района. Мужчина был сильно пьян и расставаться с горячительным не собирался. Ранее он уже был судим за кражу. Теперь его биографию дополнило еще одно уголовное дело за грабеж.