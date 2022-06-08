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В Столбцовском районе школьник с товарищем разбили угнанный автомобиль
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Следователи поделились подробностями инцидента. По информации СК, владелец авто оставил в замке зажигания ключи и не закрыл двери. Этим и воспользовались двое парней. Молодые люди увидели открытую машину в агрогородке Заямное. Накануне товарищи выпивали, поэтому прокатиться на чужом грузовике им показалось хорошей идеей. За руль сел 22-летней парень, а его напарник 15 лет устроился на пассажирском сидении.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Через некоторое время школьник решил также порулить. Старший товарищ предоставил такую возможность и сказал ехать в направлении городского поселка Мир, однако на перекрестке решил: нужно в Столбцы. Школьник резко повернул руль влево, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП автомобилю причинены механические повреждения. Столбцовским районным отделом Следственного комитета действия парней квалифицированы по ч. 2 ст. 214 (угон транспортного средства повторно группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Обвиняемые признали свою вину. Несмотря на возраст, они уже привлекались к уголовной ответственности, причем за аналогичные деяния. Старший фигурант, кроме того, был судим за хищение.
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