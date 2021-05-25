Покушение на убийство, совершенное с особой жесткостью. В Столбцовском районе сын поджег мать: возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 24 мая. Вероятнее всего, основной виной конфликта стал алкоголь. 22-летний молодой человек, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. Затем облил мать бензином из канистры и поджег. В итоге женщина получила ожоги - она госпитализирована в тяжелом состоянии. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью". Подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства преступления.

