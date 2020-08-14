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В Столине водитель байка Honda не справился с управлением и наехал на бордюр

В Столине 31-летний водитель байка Honda при выезде с автомобильной стоянки по улице Дзержинскогоне справился с управлением и наехал на бордюр. Мотоциклист опрокинулся. С различными травмами его госпитализировали.

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