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В столице выявлены две делянки по выращиванию грибов
Не в Рязани, но с грибами. В столице выявлены две делянки по выращиванию грибов. Сообщается, что лабораторию с галлюциногенами подозреваемые соорудили дома. Сначала наркоконтроль вышел на 24-летнего парня, который купил спецоборудование, а также запрещённые споры и приспособил диван под цех. В его квартире нашли примерно полкило психотропных грибов, а также весы и фасовочные пакеты. По словам подозреваемого, организовать производство за оплату ему предложил администратор наркомаркета. Крупные партии товара предназначались для реализации мелким сбытчикам. Затем оперативники задержали и 22-летнего сотрудника того же магазина.
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