В столице задержан мужчина, который набросился на охранника

Сообщается, что посетителя магазина остановили, когда тот пытался пронести продукты мимо кассы. Для разбирательства ему предложили пройти в комнату досмотра, однако клиент отказался, отработал на охраннике хук справа и убежал. 38-летнего беглеца взяли на стройке, возбуждено уголовное дело.