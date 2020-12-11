ЧПЗона X

В столице задержан мужчина, который набросился на охранника

Сообщается, что посетителя магазина остановили, когда тот пытался пронести продукты мимо кассы. Для разбирательства ему предложили пройти в комнату досмотра, однако клиент отказался, отработал на охраннике хук справа и убежал. 38-летнего беглеца взяли на стройке, возбуждено уголовное дело.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все