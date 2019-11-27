В суде Брестского района огласили приговор в отношении иностранца, перевозившего через границу крупную партию психотропов и наркотиков

В суде Брестского района сегодня огласили приговор в отношении иностранца, перевозившего через границу крупную партию психотропов и наркотиков. 51-летний гражданин Украины и Словакии был задержан 16 мая в пункте пропуска "Домачево" при въезде в Беларусь. Во время осмотра внедорожника Volkswagen пограничники обнаружили в автомобиле тайник с наркотиками. В газовом баллоне были спрятаны пакеты с таблетками экстези общей массой около 70 килограммов, а в порогах автомобиля - 12.5 килограмма кокаина. Судебные слушания по уголовному делу продолжались с 4 ноября. В итоге суд согласился с позицией предварительного следствия. Мужчина признан виновным в незаконном обороте и незаконном перемещении через границу наркотиков. Обвиняемому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.