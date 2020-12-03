От 25 лет до пожизненного срока. В суде Могилева сегодня вынесли вердикт по громкому делу 15-летней давности. За самое массовое в истории нашей страны убийство судили 4-ых человек. Это Сергей Юшкевич, Павел Павлюченко, Николай Ракутин и Геннадий Соловьев. Напомним, это чудовищное преступление произошло 1 июня 2005 года. Вдеревне Большая Мощаница Белыничского района были убиты четверо взрослых идвое детей- 6-летняя девочка и7-летний мальчик. Известно, что семья переехала из райцентра в деревню. А мотивом могли стать деньги от проданной квартиры. Уже на следующий день правоохранители задержали пятерых местных жителей- Павлюченко, Юшкевича, Ракутина, Соловьева и Клепчу. Младшему было 18лет, старшему- 24года.

Суд длился больше года. В итоге всех пятерых парней "всвязи снедоказанностью вины" оправдали. Один изподсудимых - Александр Клепча - был освобожден из-под стражи взале суда. Остальных наказали сроками от4до10лет задругие преступления: кражи, сексуальные отношения снесовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.

Но уже в 2018-м фигурантов снова задержали. Основанием стали новые данные, полученные спомощью ольфакторной или запаховой экспертизы. Дело об убийстве возобновили.