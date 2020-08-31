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В суде Молодечненского района начались слушания по делу об ограблении банка
Напомним, инцидент произошел 21 апреля 2016 года в агрогородке Березинское. По данным следствия, перед самым закрытием отделения неизвестный зашел в банк и, угрожая кассиру предположительно пистолетом, потребовал деньги. С собой нападавший унес 60 млн неденоминированных рублей. Задержать оперативно подозреваемого не удалось. Более того, сыщики полагали, что у налетчика был сообщник. Одной из улик в этом деле стал мотоцикл. Его нашли рядом с банком. А свидетели сообщили, что за неделю до происшествия видели двоих мужчин на байке. Тогда же эту зацепку и стали отрабатывать милиционеры.
Задержать подозреваемых удалось лишь спустя четыре месяца. Ими оказались жители Воложина. Оба отказывались давать показания, но кассир узнала грабителя, и того осудили на семь с половиной лет. Его же товарища за неимением на тот момент улик отпустили, и он в скором времени уехал в Польшу. Сейчас же именно он на скамье подсудимых. После того как осужденный налетчик дал показания, наши правоохранители сделали запрос в соседнюю страну и мужчину экстрадировали. Ему вменяется организация ограбления. По версии обвинителя, именно он подготовил план налета, подговорил товарища и ожидал его на мотоцикле. Сам подсудимый свою вину не признает.
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