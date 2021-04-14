В суде Московского района Минска начался громкий процесс по делу о мошенничестве

Афера с автостраховками на 350 тысяч рублей. В суде Московского района столицы начался громкий процесс по делу мошенничестве. По уголовному делу проходят почти 4 десятка человек. На протяжении трех лет фигуранты инсценировали ДТП, чтобы получать компенсацию. Деньги присваивали себе. В качестве истцов выступают страховые компании.



Владимир Королев побывал на первом слушании.



Спустя ровно 5 лет после организации тайного бизнеса участники этой аферы предстали перед судом. На скамье почти 4 десятка человек. По данным следствия, основных подозреваемых двое. Считается, что именно они основали преступную группу и руководили ее действиями.



С апреля 2016 года на протяжении трех лет организаторы искали машины для инсценировки аварии. Автомобиль, который выступал в роли потерпевшего, как правило, покупался уже битым. Главное, чтобы машина была недорогая (до 1000 долларов), на ходу и могла передвигаться на минимальные расстояния.



После покупки автомобили готовили: ставили на учет, оформляли страховку. По данным следствия, потерпевшую машину регистрировали на близких и знакомых под разными предлогами, а за помощь платили деньги, так же поступали и со вторым участником аферы, который должен был стать виновником аварии.



Аварии всегда происходили поздним вечером или ночью на малооживленном участке дороги, без свидетелей. Следствием было установлено 20 подобных ДТП.



Откуда фигуранты знали тонкости страховых выплат - тайна следствия. В отношении тридцати семи человек возбуждены уголовные дела. В зависимости от роли это статьи "Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере" или "Причинение имущественного ущерба без признаков хищения в крупном размере". Двое подозреваемых были объявлены в розыск. На имущество подсудимых наложен арест.