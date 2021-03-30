В суде Орши начались слушания по делу о кровавой криминальной разборке в казино в апреле прошлого года. Обвиняемых двое. Им вменяют причинение тяжких телесных повреждений и особо злостное хулиганство. Как тогда писали некоторые ресурсы, в ресторане «Венеция» криминальные авторитеты выясняли отношения. На видео с камер наблюдения засветился вор в законе Олег Герасимович (более известный как Муму). Объектом нападения стал представитель другой криминальной группировки - Доморосов (он же Морозик), который получил множественные ножевые ранения. После этого случая некоторые заметили, что 90-е далеко позади, но Орша по-прежнему не теряет «почетный» статус криминальной столицы и белорусского Чикаго.