В суде Островецкого района начались слушания по делу россиянина и контрабанды 290 килограммов гашиша

Как мы уже рассказывали, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был найден тайник с гашишем. Наркотики планировали продать на территории России. Ранее СК сообщал, что в тайнике было больше 3 тысяч слитков гашиша. Все они после попали на стол к экспертам. При расследовании белорусские следователи активно работали с российскими коллегами и с Интерполом.