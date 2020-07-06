В суде Советского района начались слушания по делу о краже сейфа в Минске

До семи лет заключения может грозить жителю Витебска, который обвиняется в том, что обворовал своего работодателя. Общий ущерб оценивается почти в 20 000 рублей. Дело произошло в конце марта. В правоохранительные органы с заявлением обратился 36-летний иностранец, который заявил, что из квартиры, которую он арендует под офис, похитили сейф с деньгами. Выяснилось, что руку к этому приложил его юрист из Витебска, который приезжал в столицу по служебным вопросам. Каким-то образом он похитил ключи. Попросил знакомого его подвезти и в итоге похитил сейф. Разобрал его, судя по материалам дела, с помощью молотка, зубила и гвоздодера и похитил 7 000 рублей. Сам сейф скинул в реку Березину, к слову, его так и не удалось найти водолазам. Известно, что обвиняемый половину суммы отдал приятелю, остальное прогулял.



