В суде Советского района столицы начался суд над бывшим сотрудником СК

В ходатайстве отказано, суд будет открытым. В суде Советского района столицы начался суд над бывшим сотрудником Следственного комитета. Уже экс- замначальника управления обвиняют в склонении к даче взятки на общую сумму 25 тысяч долларов. На судебное заседание обвиняемый явился в сопровождении своего адвоката, это значит, что фигурант не находится в ИВС. Поддержать подсудимого в суд никто из родственников не пришел. Большую часть всех присутствующих на заседании составили журналисты. В самом начале судебного процесса ходатайство о том, чтобы процесс шел в закрытом режиме, заявил гособвинитель. По его словам, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из дела по статье "Мошенничество", расследование которого еще продолжается. Адвокат обвиняемого поддержала ходатайство прокурора, отметив, что она давала подписку о неразглашении. Обвиняемый также поддержал позицию своего защитника. Суд пробыл в совещательной комнате почти час, после чего огласил свое решение отказать в ходатайстве прокурора и сделать процесс открытым, чтобы не нарушать принцип гласности. Напомним, задержан Андрей Качур был в феврале этого года. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятки". Мы продолжим следить за ходом этого дела и расскажем его подробности в нашей программе.



