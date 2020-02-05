В суде в Могилеве начались слушания о взрыве на предприятии "Могилевдрев"

Как ранее было озвучено в СК, по делу проходят три фигуранта, которым предъявлены обвинения. Отметим, что в результате ЧП в 2018 году пострадали 7 человек, позднее стало известно, что 53-летняя работница предприятия скончалась. Оборудованию и зданию мебельного цеха причинен ущерб более чем на 23 тысячи рублей. Правоохранители провели осмотры, очные ставки, допросы должностных лиц предприятия, прошли судебно-медицинские и сложные технические экспертизы. В итоге действия бывшего главного инженера, на тот момент исполнявшего обязанности гендиректора, и бывшего начальника мебельного цеха "Могилевдрев" квалифицированы следователями по статье 304 "Нарушение правил пожарной безопасности". Под статью попал и замдиректора по техническим вопросам компании "БР Консалт". Ему предъявлено обвинение по статье "Служебная халатность". Заметим, что все трое до суда находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.