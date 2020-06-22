Расправился с напарником, чтобы не делить заработанные деньги. Сегодня в суде Жодино начались слушания по делу о жестоком убийстве. Обвиняемому вменяют 2 статьи – по убийству и по незаконному обороту оружия. По информации СК, в декабре прошлого года в лесу на окраине Жодино было обнаружено тело местного жителя с колото-резаными ранами, которого искали как без вести пропавшего. И буквально сразу был задержан 42 летний лесоруб, как оказалось, коллега погибшего. Согласно материалам дела, обвиняемый не полностью рассчитался с напарником за проделанную работу. Мужчины благоустраивали частные подворья. По устной договоренности речь шла о 190 рублях. Вместо этого обвиняемый позвонил погибшему и назначил встречу. Заманил напарника на окраину города. Там несколько раз ударил ножом, затем перенес тело вглубь леса, где добил. Стоит сказать, что во время проверки показаний на месте обвиняемый сознался в преступлении. Добавлю, что с момента задержания мужчина находится под стражей. Каким будет приговор, расскажем в наших выпусках.