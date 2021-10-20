В Светлогорске на Набережной площади вандалы изуродовали скульптуру "Дама и джентльмен"

Явно не джентльменский поступок и не поведение настоящих леди. В Светлогорске на Набережной площади некие вандалы изуродовали местную достопримечательность - у скульптуры "Дама и джентльмен", которую полюбили местные жители, неизвестные сломали зонтик и бросили его у ног. Прошло немного времени и правоохранителям удалось разобраться, кто именно приложил к этому руку.