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В Светлогорске на Набережной площади вандалы изуродовали скульптуру "Дама и джентльмен"
Явно не джентльменский поступок и не поведение настоящих леди. В Светлогорске на Набережной площади некие вандалы изуродовали местную достопримечательность - у скульптуры "Дама и джентльмен", которую полюбили местные жители, неизвестные сломали зонтик и бросили его у ног. Прошло немного времени и правоохранителям удалось разобраться, кто именно приложил к этому руку.
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