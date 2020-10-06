В Светлогорске нетрезвый пациент с ножом напал на врача

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Инцидент произошел вечером 4 октября в отделении травматологии Светлогорской районной больницы. Пациент решил, что алкоголь - лучшее лекарство, но, видимо, не рассчитал дозировку. Как факт – неадекватное поведение. Мужчина, забрав у соседа по палате кухонный нож, направился в реанимационное отделение. На коридоре он встретил врача и по непонятным причинам ударил в грудь. На помощь коллеге оперативно пришел другой врач, и уже нетрезвого пациента удалось скрутить. Ввиду нестабильного психического состояния нападавшего, в больнице ему оказали соответствующую медпомощь.

