3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
В Светлогорске нетрезвый пациент с ножом напал на врача
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Инцидент произошел вечером 4 октября в отделении травматологии Светлогорской районной больницы. Пациент решил, что алкоголь - лучшее лекарство, но, видимо, не рассчитал дозировку. Как факт – неадекватное поведение. Мужчина, забрав у соседа по палате кухонный нож, направился в реанимационное отделение. На коридоре он встретил врача и по непонятным причинам ударил в грудь. На помощь коллеге оперативно пришел другой врач, и уже нетрезвого пациента удалось скрутить. Ввиду нестабильного психического состояния нападавшего, в больнице ему оказали соответствующую медпомощь.
Сейчас он находится на лечении. По данным Следственного комитета, подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административке за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана в ходе следствия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело