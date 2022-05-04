3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
В Светлогорском районе на пожаре спасены два человека
Горячие выходные у спасателей - в Светлогорском районе на пожаре спасены два человека. Горела квартира на первом этаже. К тому моменту, когда приехали огнеборцы, в подъезде стоял дым. В апартаментах на диване сотрудники МЧС обнаружили хозяина жилища. Мужчина спал, его вынесли на свежий воздух. В соседней комнате был его товарищ, который также спал. Мужчину вызволили из горящей квартиры. Никто не пострадал, предположительно пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе