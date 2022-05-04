Горячие выходные у спасателей - в Светлогорском районе на пожаре спасены два человека. Горела квартира на первом этаже. К тому моменту, когда приехали огнеборцы, в подъезде стоял дым. В апартаментах на диване сотрудники МЧС обнаружили хозяина жилища. Мужчина спал, его вынесли на свежий воздух. В соседней комнате был его товарищ, который также спал. Мужчину вызволили из горящей квартиры. Никто не пострадал, предположительно пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.

